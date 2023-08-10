ВСУ обстреляли село в Брянской области ВСУ обстреляли село Хинель Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Хинель Севского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Поврежден жилой дом и торговый объект. Пострадавших нет.

ВСУ совершили обстрел села Хинель Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Горловки погиб мирный житель. Он находился в многоквартирном доме, куда попал снаряд. Всего повреждения получили пять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры в обоих городах. Обстрел велся кассетными боеприпасами калибром 155 мм.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека получили ранения в результате обстрела микрорайона Азотный в Куйбышевском районе города со стороны ВСУ. По его словам, 6 августа ВСУ атаковали территорию населенного пункта 21 раз. Кроме этого, в Кировском районе Донецка и поселке Старомихайловка были ранены два мирных жителя 1985 и 1966 годов рождения. Также в результате обстрела ВСУ повреждения получили два частных дома, один из которых впоследствии загорелся.