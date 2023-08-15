Пострадавший при обстреле в Белгородской области умер в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из двух пострадавших в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области скончался в больнице от полученных травм, написал губернатор региона Вячеслав Гладков на своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что врачи прилагали все усилия, чтобы спасти пострадавшего, но травмы были настолько тяжелыми, что оказались несовместимыми с жизнью.

К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб. У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого, — написал губернатор.

Во вторник село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Три артиллерийские мины взорвались около частного жилого дома, где велись ремонтные работы. В результате атаки мужчину и женщину госпитализировали с различными травмами.

Напомним, в связи с частыми обстрелами села местные жители обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они пожаловались главе государства, что власти региона отказывают им в выплате компенсаций. Тем временем дома многих граждан получили сильнейшие повреждения или были вовсе уничтожены.