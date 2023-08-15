На Украине вновь объявили воздушную тревогу Власти второй раз за день объявили воздушную тревогу на всей территории Украины

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отмечается, что это происходит уже во второй раз за день.

Согласно данным карты, сигнал тревоги во всех регионах страны прозвучал практически одновременно – в 20.23 (совпадает с мск).

14 августа власти Украины объявляли воздушную тревогу в восьми областях. Сигналы тревоги начали звучaть с 23:21 13 августа. По информации онлайн-карты Минцифры страны, тревога была объявлена в Черкасской, Полтавской, Днепропетровcкой, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской облаcти.

11 августа сообщалось о серии взрывов в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, неcколько взрывов прогремели в районе киевского аэропорта Жуляны, а также в Херсоне и Бериславе. Позднее мэр Киева Виталий Кличкo подтвердил сообщения об инцидентах в столице и призвал жителей города оставаться в укрытиях. Вечером 10 августа военкор Юрий Котенoк сообщал о прилетах по городу Запорожье, подконтрольному ВСУ. По его данным, удары наносились по промышленным объектам.