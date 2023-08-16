Конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины вместо американцев

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Белый дом вместе с президентом США Джо Байденом тратит миллиарды долларов на Украину, пока пострадавшие от пожаров на Гавайях получают лишь по несколько сотен, написала конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин на своей странице в Twitter (X). По ее словам, у пострадавших гавайцев ничего не осталось.

Байден выделяет единовременно 700 долларов бедным людям, которые потеряли все в результате пожаров в Лахайне, но хочет послать очередные 20 миллиардов Украине, — написала Грин.

Она отметила, что на $700, которые предлагает Байден жителям Гавайев, можно лишь один раз сходить в супермаркет или несколько дней пожить в отеле. Она назвала нынешнего американского лидера худшим президентом США.

Ранее кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами заявил, что пока жители Гавайев страдают от массовых пожаров, администрация главы Белого дома Джо Байдена продолжает тратить деньги на помощь Украине. Немногим позже под его постом миллиардер Илон Маск поддержал политика, написав в комментариях: «Абсолютно точно».

Лесные пожары, вызванные засухой и ураганным ветром, бушуют на Гавайях с 8 августа. В наибольшей степени пострадал город Лахайна, расположенный на острове Мауи.