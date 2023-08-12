На Гавайях бушуют лесные пожары: фото разрушенных домов и сгоревших машин

Фото: Kevin Fujii/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разрушенные дома и постройки окружают район после пожара

С 8 августа на Гавайях бушуют лесные пожары, причиной которых стали засуха и ураганный ветер. В наибольшей степени пострадал город Лахайна, расположенный на острове Мауи. Мэр одноименного округа Ричард Биссен заявил, что историческая часть прошлогодней столицы королевства сожжена дотла.

Жертвами пожаров стали 80 человек. Власти считают, что количество погибших будет расти, так как спасательная операция продолжается. По оценке губернатора штата Джоша Грина, стихийное бедствие разрушило свыше 1700 домов.

По информации местных чиновников, специалистам понадобится не менее недели, чтобы разобрать завалы в городах Лахайне, Пулеху и Кихеи, под которыми могут находиться жертвы.

С острова эвакуировали более 14 тысяч человек. Из-за большой нагрузки на транспорт Мауи не могут покинуть около двух тысяч туристов. Авиакомпания Hawaiian Airlines добавила рейсы, чтобы люди улетели с острова, и снизила стоимость билетов.

Президент США Джо Байден распорядился подключить к борьбе с пожарами все структуры федерального подчинения на Гавайях, в том числе военных. Местным властям помогают бойцы Нацгвардии, в тушении возгораний участвуют военные вертолеты.

Около 11 тысяч человек столкнулись с серьезными проблемами с электричеством. Местные жители жалуются на сбои сотовой связи, интернета, а также в радиосетях. Сложности со связью доставляют неудобства и аварийным бригадам, связывающимся с теми, кто нуждается в помощи.

Администрация Лахайны занимается поиском жилья для пострадавших. Сейчас открыты точки экстренного размещения. Так, в военном музее и в общественном центре расположились 1050 человек, еще 300 жителей ночевали в Королевском соборе Мауи и в христианской церкви.

Департамент сельского хозяйства Гавайев сформировал программу экстренного кредитования фермеров и владельцев ранчо. Им окажут финансовую помощь на льготных условиях после подачи заявки и оценки ущерба.

Фото разрушений, сгоревших домов и машин — в галерее NEWS.ru.