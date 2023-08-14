Байдена осудили за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях Маск и кандидат в президенты Рамасвами раскритиковали Байдена за помощь Киеву

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Пожары на Гавайях

Пока жители Гавайев страдают от массовых пожаров, администрация главы Белого дома Джо Байдена продолжает тратить деньги на помощь Украине, написал в соцсети Х (бывшая Twitter) кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами. Немногим позже под его постом миллиардер Илон Маск подержал политика, написав в комментариях — «абсолютно точно».

Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, а наши граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров, уничтоживших более 2200 зданий. Еще один пример политики "Америка на последнем месте, — указано в сообщении Рамасвами.

Ранее сообщалось, что лесные пожары, вызванные засухой и ураганным ветром, бушуют на Гавайях с 8 августа. В наибольшей степени пострадал город Лахайна, расположенный на острове Мауи. Мэр одноименного округа Ричард Биссен заявил, что историческая часть прошлогодней столицы королевства сожжена дотла.

Согласно последним данным, жертвами пожаров стали 93 человека. Более 14 тысяч были эвакуированы. Администрация Лахайны занимается поиском жилья для пострадавших. Власти открыли несколько пунктов временного размещения в военном музее, общественном центре, Королевском соборе Мауи и в местной христианской церкви.