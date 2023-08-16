Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Индии потому, что на нем обсуждаются вопросы энергетики, удобрений и продовольствия, а не глобальной безопасности, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара. Саммит планируют провести в Нью-Дели 9-10 сентября.