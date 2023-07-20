В Индии надеются, что Путин посетит саммит глав G20 МИД Индии: надеемся, что Путин будет лично присутствовать на саммите глав стран G20

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Представитель МИД Индии Ариндам Багчи выразил надежду, что президент России Владимир Путин сможет лично присутствовать на саммите глав стран G20 в Нью-Дели 9-10 сентября, передает РИА Новости. По его словам, Индия ожидает, что все приглашенные лидеры примут участие в саммите.

Это физический саммит, и мы хотели бы надеяться, что все приглашенные смогут лично принять в нем участие. Я понимаю, что были подтверждения, но опять же, у меня нет какого-либо конкретного ответа о каком-либо конкретном лидере, будь то «да» или «нет», — сказал он.

20 июля шерпа (доверенное лицо руководителя) южноафриканской страны в БРИКС Анил Суклал заявил, что президент России выступит на саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи. Выступление Путина запланировано на 23 августа. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее в администрации южноафриканского президента Сирила Рамафосы сообщили, что Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Представители главы государства отметили, что от РФ заявлен глава МИД Сергей Лавров. Эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение ничего не значит для России.