Путин не смог ответить, поедет ли он на саммит G20 в Индию Путин заявил, что пока не думал о поездке на саммит G20 в Индию в сентябре

Фото: President Of Russia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Владимир Путин заявил, что пока не знает, поедет ли на саммит стран «Большой двадцатки» (G20) в Индию. По словам главы государства, он еще не думал о своем участии в мероприятии.

Я пока не знаю, не думал, не решал, посмотрим, — сказал глава российского государства.

Путин также сообщил, что на саммит БРИКС в ЮАР отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров, а сам президент примет участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей)» с территории Украины. В Кремле решение МУС назвали ничтожным с правовой точки зрения, так как Россия не находится под юрисдикцией этого суда. При этом ЮАР как страна, ратифицировавшая статус МУС, должна взять российского лидера под стражу и передать международным судебным органам.

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан призвал власти ЮАР поступить «правильно» и учитывать международное право, если Путин посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге.