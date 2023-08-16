Минобороны России сообщило об успехах армии на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ продолжили наступление на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Штурмовые отряды группировки «Запад» продолжили наступление на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. В результате успешных действий ВС РФ улучшили положение по переднему краю. Всего за сутки российским военным удалось перехватить четыре реактивных снаряда HIMARS, два снаряда «Ураган» и уничтожить 26 дронов.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю, — сообщили в министерстве.

За прошедшие сутки было отражено девять атак ВСУ в районах нескольких населенных пунктов. Потери украинской армии составили до 85 человек. Также были уничтожены две бронированные машины, четыре пикапа и САУ Paladin и Krab.

На Донецком направлении было отражено пять атак. Потери ВСУ составили до 250 человек. Также ВС России удалось ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

На Запорожском направлении тем временем уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. На Южно-Донецком участке фронта противнику нанесено комплексное огневое поражение в районе населенного пункта Старомайорское, утверждает МО РФ.

Ранее Министерство обороны сообщило о срыве пяти попыток атак со стороны штурмовых подразделений ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.