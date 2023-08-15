В Минобороны РФ заявили о срыве атак ВСУ на двух направлениях ВС РФ сорвали попытки атаки ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях

Фото: МО РФ

Войска группировки «Центр» сорвали пять попыток атаки штурмовиков ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в Telegram-канале ведомства. По его словам, Украина потеряла 50 военнослужащих.

В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на Сватовском и Краснолиманском направлениях передовыми подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены пять попыток атак штурмовых групп механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ, — сказал Савчук.

Он добавил, что ракетными комплексами «Тор-М1» и «Оса-АКМ» российские военные сбили четыре беспилотника в районах населенных пунктов Рубежное и Кременная. Кроме того, было подавлено 30 артиллерийских позиций ВСУ, а авиация группировки нанесла восемь ракетных ударов по скоплениям живой силы в районах населенных пунктов Серебрянское лесничество, Червоная Диброва, Терны.

Ранее Савчук сообщал, что российские артиллеристы отразили две атаки украинских сил на Сватовском направлении. Он отметил, что ВС РФ уничтожили бронированную машину противника. В районе населенного пункта Плащанка ЗРК «Стрела-10» сбил беспилотник ВСУ.

Савчук также рассказал, что передовые подразделения солдат группировки «Центр» совместно со штурмовой и армейской авиацией нанесли удар по штурмовым группам механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери противника там составили более 60 бойцов, были уничтожены БМП, бронированная машина, два пикапа и 120-миллиметровый миномет.