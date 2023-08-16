Медведев объяснил причину провала украинского контрнаступления Медведев: ВС России научились эффективно противодействовать западной технике ВСУ

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Вооруженные силы России научились эффективно противодействовать западной технике, именно поэтому украинской армии не удается достичь каких-либо успехов в ходе контрнаступления, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на форуме «Армия-2023». При этом он отметил, что недооценивать западную технику нельзя, так как среди нее попадаются хорошие экземпляры, передает РИА Новости.

Совершенно очевидно, что мы всему этому [применению Киевом западного вооружения] научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они, по сути, неудачные, — объяснил Медведев.

Вооруженным силам России полезно изучать иностранную технику, добавил он.

Очень полезно. На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника, — заключил политик.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что ВСУ столкнутся с трудностями при продолжении контрнаступления осенью. По его словам, техника НАТО, переданная Украине, не приспособлена к раскисшему грунту, который будет встречаться повсеместно в сезон дождей. В связи с этим контрнаступление украинской армии сведется к артиллерийским обстрелам, уверен полковник.