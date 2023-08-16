Россиян могут начать штрафовать за фото и видео атак ВСУ на РФ Госсовет Крыма предложил ввести штрафы за съемку атак ВСУ на Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный совет Крыма предложил ввести штрафы за публикацию фото и видео атак Вооруженных сил Украины на Россию и их последствий. О выдвижении законодательной инициативы сообщил председатель республиканского органа Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, предлагается ввести штрафы до 300 тысяч рублей.

Наша законодательная инициатива, поддержанная комитетом по обороне в Государственной думе, включает в себя штрафы для физических лиц при однократном совершении такого нарушения до 30 тыс. рублей, для государственных и муниципальных служащих — до 100 тыс., и для юридических лиц — до 300 тыс. [рублей], — сообщил Константинов.

У Украины исчезла необходимость посылать в страну шпионов, добавил он. Всю информацию разведка получает из соцсетей.

То есть не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит, — объяснил политик.

Ранее сообщалось, что Уголовный кодекс России был дополнен статьей о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Нарушение требований, прописанных в документе, карается штрафом в размере от 80 тысяч рублей до ограничения свободы сроком до трех лет.