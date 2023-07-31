УК России дополнили статьей об антитеррористической защищенности объектов

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Уголовный кодекс России дополнили статьей о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Соответствующий документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, совершенное человеком, ранее неоднократно привлекаемого к административной ответственности за аналогичное деяние, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью или крупный ущерб, наказывается штрафом в размере от 80 тысяч рублей до ограничения свободы на срок до трех лет.

В случае, если правонарушение повлекло смерть человека, лицо наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности. Если в результате преступления погибло два или более человек, то злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее силовикам и спасателям разрешили сбивать беспилотники. До этого силовики имели право сбивать лишь воздушные дроны. Согласно принятому закону, теперь эти меры распространяются на любые БПЛА в воздухе, воде и на земле. Соответствующие законопроект приняла Госдума.