Госдума наделила силовиков и спасателей правом сбивать беспилотники Госдума приняла закон о праве силовиков, МЧС и ЧОП сбивать любые беспилотники

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, наделяющий сотрудников силовых ведомств, МЧС, а также некоторые частные охранные предприятия правом пресекать движение любых беспилотников, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Ранее силовики имели право сбивать лишь воздушные дроны. Согласно принятому закону, теперь эти меры распространяются на любые БПЛА в воздухе, воде и на земле.

Закон показал свою эффективность. Однако техника развивается: появились другие виды беспилотных аппаратов, которые действуют не только в воздухе. И на новые угрозы необходимо реагировать, — отметил соавтор проекта, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Теперь право пресекать движение беспилотников получили сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП. Кроме этого, дроны смогут сбивать работники частных охранных предприятий, у которых установлены требования к антитеррористической защищенности.

Cогласно федеральному закону, вступившему в силу 30 марта 2023 года, сотрудникам ведомственной охраны объектов теперь разрешено сбивать беспилотные воздушные суда (БВС) в целях защиты от нападения. Закон предусматривает возможность пресечения нахождения БВС в воздушном пространстве для обеспечения безопасности охраняемых объектов, персонала ведомственной охраны или людей, находящихся на этих объектах.