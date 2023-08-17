В Херсонской области пресекли шпионскую деятельность жителя Украины

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В Херсонской области задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Как предполагают контрразведчики, он собирал данные о расположении военной техники и личного состава российской армии.

УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», — говорится в заявлении.

По данным контрразведчиков, работающих в зоне СВО, 54-летний гражданин Украины, будучи командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получил задание от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по сбору военной информации.

По данному факту следственным подразделением УФСБ России по Восточному военному округу возбуждено уголовное дело. Украинский гражданин задержан в соответствии с уголовно-процессуальным порядком.

Ранее в Свердловской области сотрудники ФСБ задержали супружескую пару, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. В настоящее время супруги заключены под стражу.

У супругов по месту жительства были изъяты «предметы шпионской деятельности». В отношении пары также возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В ходе допросов подозреваемая женщина созналась, что передала спецслужбам Украины чертежи за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.