Белый дом рассказал, можно ли поделить Украину между Россией и НАТО США опровергли возможность включения Украины в НАТО при отказе от земель

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

Сообщения о возможном включении Украины в состав НАТО при отказе Киева от неподконтрольных территорий не соответствуют деятельности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. По его словам, которые приводит РИА Новости, позиция Вашингтона сводится к тому, что Украину ждет будущее в Альянсе, как уже говорили на саммите. Кирби также заявил, что никаких решений по поставкам дальнобойных ракет Киеву еще не принималось, но такая возможность сохраняется.

В этом нет ничего достоверного. Это неверная информация, — сказал Кирби.

Ранее подобную возможность для Украины не исключил глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен. По его словам, между союзниками уже ведутся дискуссии о статусе страны после конфликта и вопрос передачи территорий тоже поднимался. Однако на следующий день Йенссен назвал свои слова ошибкой и заявил, что ему не стоило говорить такое.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что если украинские власти решатся пойти на уступки ради членства в НАТО, то должны будут отказаться и от Киева, который был столицей Древней Руси. Столицей натовской Украины, по его мнению, может стать Львов, если только поляки не заявят уже о своих территориальных претензиях на этот город. В целом такая идея разделения страны представляется любопытной, отметил Медведев.