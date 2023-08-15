«Идея любопытная»: Медведев о членстве Украины в НАТО в обмен на территории Медведев назвал любопытной идею НАТО принять Украину в обмен на территории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Идея, предложенная офисом НАТО, о принятии Украины в Альянс в обмен на территориальные уступки, является любопытной, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Однако, по его словам, остается нерешенным вопрос о том, что практически все регионы Украины — спорные.

А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси, — написал Медведев.

Столицу украинским властям придется перенести во Львов, добавил политик. При этом он напомнил, что даже этот город носил название Лемберг и принадлежал Польше.

Ранее начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может получить приглашение в НАТО в обмен на отказ от спорных территорий. По его словам, это решение является одним из возможных. При этом Йенссен добавил, что Киев должен решать самостоятельно, на каких условиях вести переговоры.

Военкор Александр Коц заявил, что если власти Украины согласятся на данное условие, то его выполнение не должно стать поводом для прекращения спецоперации. По его словам, если Россия согласится на эту сделку, то уже через несколько лет в Харькове, Одессе и Славянске появятся военные базы НАТО, а Украина не откажется от обстрела российских территорий.