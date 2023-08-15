Коц: уступка Киевом бывших территорий не должна стать поводом для конца СВО

Фото: МО РФ

Даже если власти Украины согласятся официально отдать России свои бывшие территории в обмен на членство НАТО, это не станет поводом для окончания военной операции, считает военкор Александр Коц. Таким образом он ответил на заявление начальник штаба генсека Североатлантического альянса Стиана Йенсена, в котором тот призвал Киев уступить некоторые территории для прекращения огня в обмен на членство в НАТО. По мнению Коца, после окончания СВО украинские войска смогут установить базы Альянса в Харькове и Одессе, и оттуда вести огонь по российским территориям.

Большое спасибо, но нет. Согласимся сейчас на такую сделку – и через несколько лет военные базы НАТО появятся в Харькове, Одессе и Славянске. Да и крайне сомнительно, что Украина перестанет наносить удары по российской территории. Скорее, наоборот – усилит, а на все претензии будет заявлять, что «москали» сами себя обстреляли. Восемь лет «Минских соглашений» доказали, что для западных покровителей Киева этой отмазки вполне достаточно, — написал военкор.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не готов идти на уступки для достижения мирных договоренностей с Москвой. Он подчеркнул, что для прекращения огня требуется необходимо соблюдение всех пунктов, прописанных в «мирном плане» президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что если мирный план требует более гибких решений, Киев может изменить последовательность требований.