В Крыму назвали неуместной идею Саркози о новом референдуме

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Идея экс-президента Франции Николя Саркози о проведении нового референдума в Крыму под контролем международного сообщества нецелесообразна, считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости. По его мнению, крымчане не нуждаются в новом подтверждении российского статуса полуострова.

Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума, его правомочность с точки зрения международного права и полное соответствие уставу ООН. Из этого следует, что никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны. Крымчане в этом никак не нуждаются, — заявил Смирнов.

Смирнов добавил, что таким же принципом и на основании аналогичных исторических фактов в состав России были включены новые субъекты, и для подтверждения воли граждан этих регионов дополнительных действий не требуется.

Ранее Саркози заявил, что разговоры о возвращении Крыма в состав Украины — иллюзия. По его словам, Крым исторически является российской территорией, а его жители считают себя русскими. При этом он считает, что по вопросу Крыма необходим референдум под наблюдением международного сообщества, который позволит «утвердить настоящее положение вещей».