Осужденный россиянин вернулся с СВО и убил пенсионера во время ограбления Житель Ставрополя вернулся с СВО и совершил ограбление с убийством

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Ставропольского края, будучи осужден по делу о сексуальном насилии, отправился в зону СВО добровольцем, однако после возвращения со спецоперации совершил два новых преступления, сообщил Telegram-канал Baza. Россиянин ограбил дачу в товариществе «Геолог», убив при этом 71-летнего пенсионера, говорится в публикации.

По данным канала, перед поездкой на СВО молодой человек находился под административным надзором, однако местные сотрудники органов правопорядка не уследили за ним. Он вступил в батальон «Терек» и участвовал в боевых действиях на протяжении полугода.

По возвращении житель Ставрополя добавил в свою «копилку» две новых статьи, ограбив дом и убив пенсионера. Уголовное дело было заведено и в отношении сотрудников местного отдела полиции, которые должны были следить за молодым человеком.

В Челябинске тем временем местный житель был приговорен к пожизненному заключению за убийство 65-летней пенсионерки. Мужчина уже отбывал наказание за подобные преступления, теперь его отправят в колонию особого режима.

По данным следствия, рецидивист убил женщину из-за телевизора. Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева добавила, что суд удовлетворил исковые требования родственников убитой и обязал преступника выплатить им компенсацию в размере 6,3 млн рублей.