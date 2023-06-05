Челябинец получил пожизненное за убийство пенсионерки из-за телевизора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске местный житель получил пожизненное за убийство 65-летней пенсионерки из-за телевизора. 40-летнего рецидивиста, ранее уже сидевшего за подобные преступления, отправят в колонию особого режима. Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева рассказала KP.RU, что суд также удовлетворил исковые требования сына, дочери и внучки убитой.

Также суд удовлетворил исковые требования родственников о возмещении причиненного морального вреда на сумму 6,3 млн рублей, — сообщила Мамаева.

По данным следствия, в октябре 2021 года подсудимый находился в квартире у своей знакомой в поселке Новосинеглазово. В одной из комнат он заметил телевизор марки Sony и начал снимать его со стены. Пенсионерка возмутилась и стала ругаться с мужчиной. В ответ на возмущения рецидивист схватил пустую стеклянную бутылку и три раза ударил женщину по голове. После того, как та упала, обвиняемый решил добить ее скалкой. Следствие установило, что таких ударов было 17. Подсудимый также 26 раз ударил свою жертву руками и ногами.

Избив женщину до смерти, обвиняемый забрал телевизор, а также пульт от него и несколько ценных вещей. Общая стоимость награбленного составила более 24 тысяч рублей.

В Новосибирской области ранее 19-летнего молодого человека приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы за убийство сельской учительницы. Преступление подсудимый совершил, когда ему было 16 лет. Обвиняемый также похитил из квартиры имущество на общую сумму более 10 тысяч рублей.