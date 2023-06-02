Подростка отправят в колонию за убийство учительницы В Новосибирской области подростка отправят в колонию за убийство учительницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области 19-летнего молодого человека отправят в колонию за убийство сельской учительницы. Мошковский районный суд приговорил обвиняемого к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Преступление подсудимый совершил, когда ему было 16 лет, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Как уточняет издание, по версии следствия, в июле 2020 года обвиняемый в состоянии наркотического опьянения через окно залез в квартиру. В этот момент хозяйка жилища находилась дома. Подросток нанес своей жертве не менее 20 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Обвиняемый похитил из квартиры имущество на общую сумму более 10 тысяч рублей. Подросток скрылся с места преступления. Суд признал подсудимого виновным.

В Казани ранее мать школьника ранила ножом учительницу из-за конфликта. Дети в результате инцидента не пострадали, педагог получила ранение в руку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

10 мая стало известно, что СК завершил расследование зверского убийства пожилой женщины в селе Красный Яр Республики Марий Эл. Осенью 2022 года местный житель убил 71-летнюю учительницу физкультуры и отрезал ей голову. Подозреваемым оказался 36-летний мужчина, которого соседи боялись еще и до преступления.