Ходаковский предрек «перемирие» с Украиной

В конфликте на Украине дело идет к «перемирию», отметил в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, начались определённые процессы в экономике, вызванные повышенной нагрузкой, но в целом мы выдержали и поймали равновесие.

Мы войдем в фазу, которая наиболее невыгодна Украине в её «самостийном» состоянии: фазу ни мира, ни войны [...] В нашей, состоявшейся уже реальности, дело придёт к «перемирию», — пояснил он.

По его словам, начались определённые процессы в экономике, вызванные повышенной нагрузкой, но в целом равновесие удалось поймать. Также он сравнил ситуацию с кризисом 2008 года.

Тогда рухнул всего один какой-то банк, запустив принцип домино, и мы пережили очень много всякого нехорошего за довольно короткий промежуток времени. Сейчас идёт планомерное давление, но мы хоть и греемся, — но держим, — отметил Ходаковский.

При этом с Украиной, считает он, все будет не так. Если России не дать раскачать внутреннюю ситуацию, то при всех болячках живучесть у нее высокая. Украина же, считает он, — это совсем другая «физика».

Что в экономическом, что в политическом отношении — это конструкт, который сам по себе выжить не способен. Поэтому не реализовался проект независимой Украины, превратившись в проект: «под кого лечь», — говорит он.

Ходаковский отмечает, что запад сейчас даёт преимущественно то, что способно нести только разрушение. Это не деньги, а «железо, которое нужно утилизировать». На этом много не заработаешь, говорит он. Поэтому, по его словам, на выходе из предстоящей фазы мы столкнемся, скорее всего, с глобальным переделом Украины.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР заявлял, что украинское общество и власть не способны к самоотдаче и затяжному противостоянию, поэтому призывы элиты подготовиться к долгому конфликту «убивают» граждан. Так он прокомментировал высказывание украинского политика Ирины Верещук, которая заявила, что народ должен настроиться на «продолжительную войну».