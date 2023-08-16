Ходаковский объяснил, как Киев демотивирует собственных граждан Ходаковский: Киев «убивает» собственных граждан призывами к долгому конфликту

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Александр Ходаковский

Украинское общество и власть не способны к самоотдаче и затяжному противостоянию, поэтому призывы элиты подготовиться к долгому конфликту «убивают» граждан, отметил в Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. Таким образом он прокомментировал высказывание украинского политика Ирины Верещук, которая заявила, что народ должен настроиться на «продолжительную войну».

Вдохновляет меня в этом спиче то, что на что-либо долгое, если это требует самоотдачи, ни украинское общество, ни украинская власть не способны в принципе, и подобная риторика — это повод для всеохватной паники в Украине, — объяснил Ходаковский.

Еще сильнее демотивирует украинцев тот факт, что ненавистная им Россия продолжает развиваться и помогать республикам Донбасса, добавил он.

Когда украинским обывателям говорят, что задница, в которой они живут и вымирают, продлится бесконечно — это его не мобилизует, это его убивает. Особенно, когда ненавистная Россия во время войны продолжает строить дороги на Донбассе и прокладывает водоводы — это вообще непереносимо! — указал Ходаковский.

Ранее замглавы Росгвардии объяснил, в чем заключается польза заградотрядов. Он назвал их компенсатором нехватки внутренней мотивации у бойцов. Такие подразделения необходимы, убежден Ходаковский, поскольку нельзя победить базовые человеческие инстинкты.