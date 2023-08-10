Ходаковский объяснил, в чем польза заградотрядов Ходаковский назвал заградотряды компенсатором нехватки внутренней мотивации

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Александр Ходаковский

Заградотряды являются способом компенсировать нехватку внутренней мотивации у бойцов, предположил в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, такие подразделения нужны, поскольку нельзя победить базовые человеческие инстинкты.

Что такое заградотряды? Это компенсатор нехватки внутренней мотивации. Мы никогда не сможем победить базовые инстинкты и превратить в Гастелло или Маресьева всю предназначенную к войне часть общества, но выигрывать войну нужно, — написал Ходаковский.

Экс-комбат «Востока» задался риторическим вопросом о том, как отреагировали бы люди, если бы он сказал, что штрафбаты и заградотряды нужны. По его словам, сейчас все хотят, чтобы близкий человек вернулся с фронта живым и неважно какой ценой. Ходаковский указал на то, что сейчас редко кто «крестит и говорит: „не посрами“».

Замглавы Росгвардии ДНР считает, что «если говорить о такой войне, в которой поражение смерти подобно», то понятно, зачем нужны заградотряды. Ходаковский признался, что в самом начале СВО отправлял трусов на базу и до разбирательства сажал под стражу, хотя «предпочел бы гнать вперед автоматами».

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении Киев отправил много наемников. По его словам, многие готовы сдаться в плен, но не знают, как это сделать, «из-за заградотрядов».