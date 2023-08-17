Политолог рассказал, почему у США не выйдет заморозить конфликт на Украине Политолог Михайлов: Россия не пойдет на заморозку конфликта на условиях США

Фото: МО Украины

Звучащие в США заявления о необходимости переговоров и заморозки конфликта на Украине не соответствуют российским требованиям, заявил в беседе с «360» военный эксперт, политолог Евгений Михайлов. Он подчеркнул, что России необходимо полное освобождение Донбасса и новых регионов.

Америка должна предъявить условия, выгодные России. После того как Украина не согласилась на первые условия так называемого мирного договора, наши претензии возросли. Отказ от вступления в НАТО, демилитаризация, денацификация. Новые регионы должны полностью отойти России. <...> Все побережье Черного моря должно стать нашим, и Украину нужно этого лишить, — считает политолог.

По его словам, России не нужно, чтобы у Украины появилась возможность передышки, которую Запад сможет использовать для продолжения накачки киевского режима оружием, так как в этом случае конфликт возобновится с новыми силами.

Здравый смысл в предложениях американцев есть, но вопрос в другом — будет ли он приемлем для России. <...> Перемирие по образцу Северной и Южной Кореи, постоянное напряжение у границ нас абсолютно не устроит, — заявил эксперт.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский предположил, что в конфликте на Украине дело идет к «перемирию». По его словам, приближается фаза противостояния, которую можно охарактеризовать как «ни мира, ни войны».