Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 15 ноября

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней, до 15 ноября. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале, что законы вступят в силу 18 августа, до тех пор продолжат действовать предыдущие.

Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, — написал Железняк.

Соответствующие законопроекты Зеленский внес на рассмотрение парламента в конце июля. Предложения по продлению сроков военного положения и мобилизации получили поддержку в Верховной раде.

Режим военного положения ввели на Украине 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский также подписал закон о всеобщей мобилизации. Через несколько месяцев президент отклонил петицию, в которой предлагалось отменить запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которым нельзя покидать Украину в связи с действием военного положения. Авторы инициативы подчеркивали, что украинцы, которые находятся за границей, но хотят помогать стране, при этом не могут приезжать на родину, так как не хотят лишаться права на выезд.