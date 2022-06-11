Зеленский отказался выпускать мужчин из Украины Зеленский не поддержал петицию, разрешающую мужчинам от 18 до 60 лет уезжать с Украины

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отказал в поддержке петиции с просьбой отменить запрет на выезд из страны мужчинв в возрасте от 18 до 60 лет. Ответ главы государства опубликован на его сайте. На Украине в настоящее время действует военное положение в связи с российской спецоперацией по демилитаризации. Оно продлено до 23 августа.

В связи с действием военного положениям, мужчина в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы страны. При этом с начала июня на сайт президента Украины внесли порядка 30 петиций о полном или частином снятии данного запрета. В результате одна из них набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения.

В документе, в частности, говорится, что многие мужчины, явояющиеся единственными кормильцами в семье, не могут покинуть страну для работы, в результате их родные остаются без средствк существованию. Также в петиции подчёркивается, что люди, которые «могут и хотят» помогать Украине, не приезжают в страну, так как не смогут потом оттуда выехать, чтобы «помогть там, где они эффективны».

В своём ответе Зеленский указал, что по законодательству в условиях военного или чрезвычайного положения конституционное право граждан Украины покидать территорию страны может быть ограничено «с указанием срока действия этих ограничений».

Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения, — сообщил президент страны.

В настоящее время действие военного положения на Украине продлено до 23 августа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные политики устали от президента Украины Владимира Зеленского, который стал им досаждать как «монстрик», кусающий своих же создателей. По мнению дипломата, Запад «взрастил Зеленского», который какие-то моменты отрабатывает хорошо, а где-то сильно утомляет