Захарова сравнила Зеленского с «досаждающим монстриком», кусающим Запад

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Западные политики устали от президента Украины Владимира Зеленского, который стал им досаждать как «монстрик», кусающий своих же создателей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе интервью с пранкерами Вованом и Лексусом. По мнению дипломата, Запад «взрастил Зеленского», который какие-то моменты отрабатывает хорошо, а где-то сильно утомляет, пишет ТАСС.

От Зеленского все уже устали на Западе. Если говорить проще, он уже их всех достал, он их утомил. Они (западные страны. — NEWS.ru) понимают, что создали монстрика, который аккуратненько, а где-то не аккуратненько начинает их сжирать. <...> То есть они (страны Запада. — NEWS.ru) понимают, что они взрастили такое чудовище, которое действует абсолютно в пылу своих каких-то видений. Что-то он отрабатывает, а в чем-то он уже настолько уверовал в свою мощь, что и стал их утомлять, — сказала она.

Представитель МИД считает, что Зеленский убежден в том, что он в силах «отменить» любого человека на Западе, «встраивая» себя в мировую повестку. Захарова уверена, что Зеленский считает себя правителем мира.

Он начинает в своем каком-то придуманном мире выстраивать и встраивать себя в глобальную повестку. Я уверена, что он абсолютно точно считает, что он управляет миром, — добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что все заявления, озвученные Киевом нужно перепроверять, так она прокомментировала заявления Зеленского про возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, в целом высказывания Зеленского представляют собой «кем-то написанный план».