Западные политики устали от президента Украины Владимира Зеленского, который стал им досаждать как «монстрик», кусающий своих же создателей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе интервью с пранкерами Вованом и Лексусом. По мнению дипломата, Запад «взрастил Зеленского», который какие-то моменты отрабатывает хорошо, а где-то сильно утомляет, пишет ТАСС.
От Зеленского все уже устали на Западе. Если говорить проще, он уже их всех достал, он их утомил. Они (западные страны. — NEWS.ru) понимают, что создали монстрика, который аккуратненько, а где-то не аккуратненько начинает их сжирать. <...> То есть они (страны Запада. — NEWS.ru) понимают, что они взрастили такое чудовище, которое действует абсолютно в пылу своих каких-то видений. Что-то он отрабатывает, а в чем-то он уже настолько уверовал в свою мощь, что и стал их утомлять, — сказала она.
Представитель МИД считает, что Зеленский убежден в том, что он в силах «отменить» любого человека на Западе, «встраивая» себя в мировую повестку. Захарова уверена, что Зеленский считает себя правителем мира.
Он начинает в своем каком-то придуманном мире выстраивать и встраивать себя в глобальную повестку. Я уверена, что он абсолютно точно считает, что он управляет миром, — добавила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что все заявления, озвученные Киевом нужно перепроверять, так она прокомментировала заявления Зеленского про возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, в целом высказывания Зеленского представляют собой «кем-то написанный план».