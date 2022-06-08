Захарова призвала перепроверять слова Зеленского о переговорах с Путиным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Все заявления, которые звучат из Киева, нужно перепроверять, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского про возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По её словам, в целом высказывания Зеленского представляют собой «кем-то написанный план».

Все эти заявления нужно тщательно перепроверять, выверять, — сказала Захарова.

Ранее президент Украины вновь выразил готовность к мирным переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, одновременно заявив, что тупиковое положение в конфликте с РФ «не вариант» для Киева, и победа «должна быть достигнута на поле боя». Кроме того, он вновь призвал Запад оказать Украине военную поддержку.