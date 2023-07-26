Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации в стране. По информации депутата парламента Ярослава Железняка, скорее всего, действие военного положения и мобилизации продлят еще на 90 дней.

Скорее всего, это продление военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года, — написал Железняк.

Военкор Александр Коц ранее сообщил, что новая волна мобилизации объявлена на Украине на фоне больших потерь ВСУ в ходе контрнаступления. Журналист привел данные британской разведки, согласно которым только за первые две недели июня были убиты и ранены 9,5 тысячи украинских военнослужащих. По словам военкора, погибших настолько много, что на кладбищах уже не хватает мест, чтобы их хоронить.

До этого Коц предупредил жителей Украины, что у них будут массово изымать их личные автомобили для нужд ВСУ. Военкор напомнил, что в стране действует военное положение, что позволяет изымать транспортную технику для армии не только у простых граждан, но и у предприятий и организаций, пока не завершатся боевые действия.