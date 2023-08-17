«Пока не победит»: Столтенберг о поддержке Украины со стороны НАТО Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину до ее победы

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО намерена поддерживать Украину в конфликте до самой ее победы, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло. Таким образом он ответил на вопрос журналистов агентства Reuters о возможных территориальных уступках со стороны Киева в обмен на членство в организации.

НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне, — констатировал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также коснулся вопроса об украинском наступлении. По его словам, Вооруженные силы страны «стабильно продвигаются». При этом ситуацию на передовой он назвал крайне неопределенной.

Ранее начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО, если согласится признать территории, вошедшие в состав РФ. Соответствующий вариант он назвал одним из возможных.

Позднее чиновник Альянса назвал свои слова ошибкой. По его словам, они были частью широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. Он добавил, что не должен был делать подобных заявлений.

Предложение Йенссена тем временем прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал идею любопытной, добавив, что все территории Украины в действительности являются спорными.