Чиновник НАТО признал ошибкой слова об уступках украинских территорий Йенссен назвал ошибкой слова об уступках украинских территорий России

Фото: shutterstock.com

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свои слова о членстве Украины в Альянсе в обмен на уступку земель России, сообщает газета Verdens Gang. Чиновник пояснил, что высказался об этом в рамках масштабной дискуссии и ему не следовало так говорить.

Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка, — приводит слова Йенссена VG.

О том, что Украина может получить членство в НАТО, если откажется от территорий, вошедших в состав России, Йенссен заявил накануне. При этом он добавил, что Киев имеет право решать самостоятельно, на каких условиях вести переговоры. Позже политолог Сергей Станкевич, комментируя данное предложение, заявил, что воспринимать его серьезно нельзя и что это мог быть случайный выпад. Он также выразил уверенность, что украинское руководство на это не пойдет.

Однако научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что теоретически вступление Украины в Альянс в обмен на территории возможно. Он пояснил, что в данное время неурегулированные территориальные претензии являются одним из препятствий для принятия государства в НАТО. При этом он также усомнился в том, что Киев пойдет на такое соглашение.