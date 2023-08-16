Политолог высказался о членстве Украины в НАТО в обмен на территории Политолог Станкевич: Украина не откажется от регионов взамен на членство в НАТО

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Украина не готова отказаться от части территорий в пользу России ради членства в НАТО, уверен политолог Сергей Станкевич. Комментируя ситуацию «360», эксперт уточнил, что предложение Альянса, поступившее Киеву, нельзя воспринимать серьезно. Он предположил, что это мог быть случайный выпад.

К тому же, заявление исходит от человека, который политической ответственности за слова не несет, поэтому я бы не стал предавать этому заявлению какое-то большое значение, — пояснил политолог.

По словам эксперта, в мире и тем более внутри Украины сложилась ситуация, когда ожидать подобного исхода конфликта не следует. Станкевич предложил подождать осени. Он считает, что именно в этот период дипломатические планы и боевые действия не будут расходиться.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в свою очередь отметил, что теоретически вступление Украины в Альянс в обмен на территории возможно. Эксперт пояснил, что сейчас неурегулированные территориальные претензии являются одним из препятствий для принятия государства в НАТО. При этом он усомнился, что Киев пойдет на такое соглашение. Кроме того, Россия также может отказаться от заключения договора с действующей киевской властью. Журавлев заключил, что в случае вступления Украины в НАТО западным странам придется защищать нового участника в соответствии со статьей Вашингтонского договора, а это может привести к большим проблемам на мировой арене.

Начальник штаба генсека Альянса Стиан Йенссен ранее заявил, что НАТО может принять Украину, если она согласится признать спорные территории российскими. По его словам, это один из рассматриваемых вариантов.