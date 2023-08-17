Германия передала Украине дымовые снаряды и пусковые установки ПВО

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IRIS-T

Украина получила две пусковые установки системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы, сообщается на официальном сайте правительства Германии. Согласно опубликованному перечню, Киеву передали по меньшей мере 4,3 тысячи дымовых боеприпасов и 10 радиолокационных станций.

Оказанные военные вспомогательные услуги: два пусковых устройства IRIS-T SLS, две пусковых установки Patriot, 46 зенитных установок Gepard, — утверждается в документе.

Помимо систем ПВО и зенитных установок, Германия также передала Украине 28 многоцелевых автомобилей Bandvagn 206, 10 основных боевых танков Leopard 1 A5, а также 40 бронетранспортеров Marder с боеприпасами из запасов немецкой армии. В списке значатся 20,6 тысячи единиц стрелкового оружия, мобильные разведывательные системы, датчики дронов, лазерные дальномеры, бинокли и другое специальное оборудование.

Как сообщалось ранее, западные партнеры Украины передали ей по меньшей мере 100 танков. При этом Россия каждый месяц производит по 50 новых танков, а их общее количество на вооружении составляет примерно тысячу единиц. По мнению бывшего главы оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге, страны Запада отстают в реализации обещаний по оказанию поддержки Киеву, что позволило армии РФ создать минные поля и оборонительные позиции.