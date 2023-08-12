В ФРГ назвали число переданных Украине танков Bild: Украина получила от западных партнеров менее 100 танков

Фото: МО Украины

Западные партнеры Украины передали ей менее 100 танков, сообщается в Telegram-канале русскоязычной версии газеты Bild. При этом отмечается, что Россия каждый месяц производит порядка 50 новых танков, а их общее количество на вооружении ВС РФ превышает одну тысячу единиц.

К сожалению, мы все еще отстаем в реализации обещаний канцлера. Например, из-за того, что мы слишком долго работали над [поставками] БТР и танков, у россиян было время создать огромные минные поля и оборонительные позиции, — цитирует издание экс-главу оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.

Он добавил, что минные поля и превосходство российской армии в воздухе затрудняют контрнаступление ВСУ.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу сообщил, что ВСУ теряют немецкие танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны. По его мнению, оборонительные рубежи оказались хорошо укрепленными, а украинские войска из-за хода президента РФ Владимира Путина потеряли свой главный «козырь».

Накануне подполковник армии Великобритании Стюарт Кроуфорд пожаловался на то, что украинские военачальники потеряли переданные ВСУ танки Challenger 2. Предполагается, что они проходят техобслуживание или закреплены за формированиями, еще не вступившими в бой. Однако британский офицер допустил, что бронетехника уже может быть уничтожена.