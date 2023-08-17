«Получили и отошли»: Рогов об отбитой атаке ВСУ на Работино Рогов: ВС РФ отбили утреннюю атаку ВСУ на подступах к селу Работино

Фото: МО РФ

ВС РФ отбили утреннюю атаку ВСУ на село Работино на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, боевые действия шли несколько часов, украинская армия наступала на танках и американских бронемашинах.

Утром противник предпринял попытку атаковать наши позиции на танках и американских бронемашинах Stryker, но был остановлен на подступах к Работино. Бои шли несколько часов, украинские боевики получили по ушам и отошли, по ним сейчас отрабатывает наша авиация, — сказал Рогов.

Он отметил, что бои также продолжаются на Времевском направлении. Рогов добавил, что стабильна обстановка в районе села Пятихатки.

Ранее он заявил, что Вооруженные силы Украины планируют бросить в бой британские танки Challenger. По его мнению, они с высокой долей вероятности могут быть задействованы на Ореховском направлении. В Минобороны России пока не комментировали эту информацию.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что танки Challenger 2, поставленные Украине западными партнерами, имеют ряд недостатков. В частности они обладают сложным механизмом заряжания, который позволяет делать лишь четыре выстрела в минуту. Для сравнения, российские танки способны делать по 12 выстрелов в минуту. Кроме того, Challenger 2 отличаются высокой массой.