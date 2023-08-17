Три страны присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности Украине Литва, Латвия и Эстония поддержали декларацию G7 о гарантиях Украине

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации Большой семерки (G7) о гарантиях безопасности и помощи Украине, сообщила пресс-служба литовского правительства. Лидеры стран Балтии подчеркнули, что с первых дней конфликта находятся на стороне Киева и готовы продолжать эту политику.

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии Ингрида Шимоните, Кришьянис Кариньш и Кая Каллас выступили с совместным заявлением о присоединении к декларации, — говорится в сообщении.

Декларация G7 была принята на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Согласно ней, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония увеличат поставку вооружений Украине. В документе говорилось, что приоритет будет отдан дальнобойной артиллерии и боевой авиации. Лидеры G7 дали ряд обещаний о сотрудничестве с Киевом в сфере обороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление G7 гарантий безопасности Украине чревато негативными последствиями для Европы. По его словам, данное намерение стран «Группы семи» чрезвычайно ошибочно и опасно, поскольку таким образом эти государства посягают на безопасность России.