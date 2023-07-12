Предоставление гарантий безопасности Украине чревато негативными последствиями для Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, данное намерение стран G7 чрезвычайно ошибочно и опасно, поскольку таким образом они посягают на безопасность России.

Тема вступления Украины в НАТО — мы очень негативно относимся к этому. Эта тема непосредственно коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что страны «семерки» сегодня предоставят гарантии безопасности и озвучат этот факт в отношении Украины. Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным, — заявил Песков.