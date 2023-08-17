Херш: ЦРУ сообщило Блинкену об итогах наступления Украины Херш: ЦРУ предупредило Блинкена о вероятности провала контрнаступления Украины

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Энтони Блинкен

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом, сообщил на своем сайте американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он добавил, что в Белом доме напрасно поверили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он (Блинкен - NEWS.ru) узнал от агентства (ЦРУ - NEWS.ru), что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору, — заявил Херш.

Источник Херша также сказал, что Блинкен хотел примерить мантию «миротворца» своего предшественника Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, положившее конец Вьетнамской войне.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ развернули широкомасштабное контрнаступление, не имея ресурсов для достижения цели. Он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его решения преступлением против своих же солдат. По словам экс-разведчика, у ВСУ с самого начала не было шансов на успех в рамках наступательной операции, но политики в США единогласно убеждали Зеленского в обратном. В результате ВСУ потеряли порядка 60 тысяч солдат.

Ранее украинские СМИ обвинили в провале наступления советников НАТО. По мнению журналистов, западные военные теоретики плохо ориентируются в текущей обстановке на фронте, поэтому их советы оказались бесполезными. Они также предположили, что США отказываются передавать ВСУ истребители F-16 из опасений, что ВС РФ будут легко сбивать эти самолеты и это покажет неэффективность западных доктрин.