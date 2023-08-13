В провале контрнаступления украинской армии виновно военное руководство НАТО, говорится в статье, опубликованной УНИАН. По словам авторов, западные военные теоретики плохо ориентируются в текущей обстановке на фронте, поэтому их советы оказывались бесполезными.

Это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. И те пытаются оправдываться. Дескать, это не натовские доктрины и советники оказались бесполезны против РФ, это ВСУ «не умеют в общевойсковой бой», — говорится в публикации.