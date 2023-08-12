«Это преступление»: в США набросились на Зеленского из-за провалов ВСУ Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал решение начать наступление ВСУ преступлением

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины развернули широкомасштабное контрнаступление, не имея ресурсов для достижения цели, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works. Он жестко раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского, назвав его решения преступлением против своих же солдат.

На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами, — сказал Джонсон.

По его словам, у ВСУ с самого начала не было шансов на успех в рамках наступательной операции, но политики в США единогласно убеждали Зеленского в обратном. Как следствие, ВСУ потеряли порядка 60 тысяч солдат, заключил эксперт.

Ранее ветеран британской разведки Аластер Крук заявлял, что Украина не может добиться эффективной поддержки со стороны Запада, так как страны НАТО слишком боятся ввязаться в полномасштабный вооруженный конфликт с Россией. По словам эксперта, именно поэтому Киев так и не получил нормальную систему противовоздушной обороны.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также подчеркивал, что ударные ресурсы российской армии превышают возможности противовоздушной обороны ВСУ. Киеву попросту не хватает зениток, чтобы отражать все атаки.