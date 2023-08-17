ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в небе над населенным пунктом Никольское.

В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское, — написал Гладков.

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, отметил глава Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Забрама Климовского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работали все оперативные и экстренные службы.

Кроме того, Вооруженные силы Украины предприняли попытку обстрела Калужской области. В небе над регионом средствами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотника ВСУ. В Министерстве обороны РФ уточнили, что украинская сторона планировала атаковать объекты инфраструктуры. Позднее при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области пострадали два человека.