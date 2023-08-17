Богомаз сообщил об обстреле села под Брянском Богомаз: ВСУ обстреляли село Забрама под Брянском

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Село Забрама Климовского района Белгородской области подверглось обстрелу со сторону Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

ВСУ обстреляли село Забрама Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки, — сообщил Богомаз.

На месте происшествия работают все оперативные и экстренные службы, добавил он. Последствия атаки на населенный пункт уточняются.

Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке украинского беспилотника атаковать Крым. По данным ведомства, дрон был сбит российскими средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, Вооруженные силы Украины предприняли попытку обстрела Калужской области. В небе над регионом средствами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотника ВСУ. В Министерстве обороны РФ уточнили, что украинская сторона планировала атаковать объекты инфраструктуры.

При обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области тем временем пострадали два человека. Один из них скончался в больнице от полученных травм, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.