Украинский беспилотник попытался атаковать Крым Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки украинского БПЛА на Крым

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Украинский беспилотник предпринял попытку атаки на Республику Крым, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале. Воздушная цель была ликвидирована российскими средствами противовоздушной обороны.

Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении средствами ПВО трех украинских дронов в небе над Калужской области. По данным ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале сообщал об обстреле села Чаусы в Погарском районе. По его словам, в результате атаки со стороны украинской армии погиб один мужчина. Еще два человека получили ранения различной степени тяжести. Они были госпитализированы. После обстрела повреждения также получило имущество сельхозпредприятия, добавил он.