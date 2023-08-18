Конгрессмен США признал провал наступления ВСУ

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Американский конгрессмен Эндрю Харрис из штата Мэриленд, который ранее выступал в поддержку оказания помощи Украине, теперь признал неудачу ее контрнаступления, пишет газета Politico. Он также выразил сомнения относительно целесообразности дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона без должного надзора.

Является ли это скорее патовой ситуацией? Следует ли нам быть реалистами в этом вопросе? Я думаю, что, наверное, следует, — заявил Харрис на встрече со сторонниками во вторник, давая оценку ситуации на Украине.

Говоря о попытках Киева провести контрнаступление, он назвал их провалом, и отметил, что вряд ли Киев сможет победить. Ситуацию на украинском фронте он охарактеризовал как тупиковую и призвал взглянуть на нее реалистично.

Я думаю, пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам. Я знаю, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет этого. Но президент Зеленский без нашей поддержки жалким образом проиграл бы в войне. А с нашей помощью он не выигрывает. Ситуация сейчас тупиковая, — отметил конгрессмен.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил на своем сайте, что ЦРУ США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом. Журналист добавил, что в Белом доме напрасно поверили президенту Украины Владимиру Зеленскому.