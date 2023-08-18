У «Москва-Сити» слышали звуки взрывов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очевидцы сообщают о звуках взрывов у «Москва-Сити», пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». По данным канала, из-за этого перекрыли Краснопресненскую набережную и ближайший мост. На место стягиваются экстренные службы. Министерство обороны и власти пока не комментировали информацию об этом.

Ранее сообщалось, что звуки взрывов слышны в небе над подмосковным городом Одинцово. Кроме этого, очевидцы рассказали о громких звуках в Трехгорке и Красногорске.

В Кремле ранее признали, что опасность атак Москвы дронами сохраняется и остается «очевидной». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, меры по борьбе с угрозами принимаются.

30 июля стало известно об атаке беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.