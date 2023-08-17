Пушилин назвал необходимую для восстановления аэропорта Донецка сумму Пушилин оценил восстановление донецкого аэропорта в миллиарды рублей

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Несколько миллиардов рублей требуется для восстановления донецкого аэропорта, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин с учетом причиненных из-за агрессии Киева разрушений. Однако более точная цифра станет известна позже, передает РИА Новости.

Это очень дорогостоящие проекты с учетом тех разрушений, которые принесла агрессия со стороны Украины в отношении, в том числе и аэропорта. Конечно же, пойдет несколько миллиардов (рублей), — заявил Пушилин.

В ноябре 2022 года полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога заявил, что территория донецкого аэропорта полностью зачищена от украинских сил. Командир разведывательного батальона «Спарта» подтвердил слова военного корреспондента Семена Пегова и добавил, что последние позиции противника были уничтожены еще месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что в Донецке может появиться Донецкое высшее общевойсковое командное училище в ведении Министерства обороны. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Училище будет создано путем изменения типа существующего <...> учреждения высшего образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище».