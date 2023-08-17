Мишустин распорядился создать Донецкое высшее общевойсковое училище

Фото: Правительство России

Михаил Мишустин

В Донецке может появиться Донецкое высшее общевойсковое командное училище в ведении Министерства обороны. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации <...> путем изменения типа существующего <...> учреждения высшего образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», — сказано в сообщении.

Ранее правительство России упростило порядок страховых выплат родственникам в случае гибели военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Соответствующее постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, также устанавливает для выплаты компенсации максимальный срок в 30 дней. Документ также касается родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.